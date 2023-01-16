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Факти / Україна

Смертність серед цивільних зростає: РФ дедалі більше закриває лікарні на окупованих територіях

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
лікарня, смерть
Фото: Depositphotos

Медичні установи на окупованій частині України дедалі більше перелаштовують на лікування російських військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер у місті Каховка на Херсонщині перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують шпиталь для лікування військових російських окупаційних військ, – йдеться у повідомленні.

Крім того, для надання послуг залучаються російські лікарі, яких доставляють системно на тимчасово окуповані території України. Зокрема, нова група із 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні у Запорізькій області. У всіх лікарнях на захопленій території надано розпорядження про пріоритетне обслуговування російських військових.

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– Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Тому у тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає, – додали в ЦНС.

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