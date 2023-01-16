Україна з РФ домовились про створення гуманітарного коридору: подробиці

Січень, 16 в 12:56

Під час триденних перемовин між Україною та Росією за участі турецької сторони вдалося домовитись про створення гуманітарного коридору для обміну пораненими й полоненими.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише Укрінформ.

– Наразі сторони працюють над створенням гуманітарного коридору, в межах якого можна буде більш ефективно здійснювати обміни полоненими та утримуваними особами, – сказав він.

Зокрема, йдеться про повернення додому важкопоранених, людей літнього віку, дітей, військових та цивільних громадян України.

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За словами Лубінця, у російському полоні перебувають тисячі українців. Лише з 24 лютого стосовно зниклих родичів офіційно звернулося близько 20 тис. сімей.

– На мій погляд, гуманітарний коридор на першому етапі мав би елементарно дати інформацію, де ці люди, яких шукають рідні, знаходяться, в якому вони стані. Часто родичі нічого більше не знають, окрім того, що їх забрали російські військові. Тому перше – це отримання цієї інформації. Друге – повернення. Ми намагалися вийти на те, щоб їх почали відпускати. Знову ж таки, згідно з Женевською конвенцією, не можна просто утримувати цивільних осіб, – сказав омбудсмен.

Окрім того, Україна має список з 377 осіб, затриманих та утримуваних з 2014-го по 24 лютого 2022 року. Також є перелік політв’язнів Кремля, в якому 158 українців, більшість із них – кримські татари.

Уповноважений з прав людини додав, що немає пріоритету для жодної категорії громадян, Україна намагатиметься повернути всіх.

– Щоб не було жодних звинувачень у маніпуляціях, хто потрапив у цей список, хто не потрапив, вирішили діяти з урахуванням вікового цензу. Взяли спочатку громадян України, хто старше 70 років, та важко хворі від 65 років. Вийшло під 2 тис. РФ погодилася почати роботу із цим списком. Якщо цей трек буде успішним, то віковий ценз будемо поступово знижувати, – наголосив він.

Водночас по дітях працюють окремо.

Омбудсмен додав, що Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки.

Лубінець також розповів, що під час зустрічі вдалося змусити РФ визнати необхідність повернення в Україну важкопоранених без жодних умов. Українська сторона передала російській список з іменами 800 важкопоранених захисників.