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Факти / Україна

Воллес закликав Шольца дозволити поставку танків Leopard до України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
німецький танк Leopard 2A5
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав Німеччину дозволити постачання танків Leopard Україні.

Однак Німеччина поки що чинить опір цьому кроку, заявляючи, що західні танки мають поставлятися в Україну лише в тому випадку, якщо є згода між основними союзниками Києва, зокрема, США.

– Повідомлялося, що Польща, як і Фінляндія, дуже хоче пожертвувати Leopard. Все це нині залежить від рішень уряду Німеччини — не тільки від того, чи німці постачатимуть свої власні Leopard, а й від того, чи будуть вони давати дозвіл іншим. Я закликав би своїх німецьких колег зробити це, – заявив Воллес під час свого виступу у парламенті.

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При цьому, міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив сьогодні, що позиція Фінляндії щодо передачі танків Leopard Україні залежить від Німеччини.

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– Те, як ми діятимемо з цими танками Leopard, багато в чому залежить від керівництва Німеччини. Для цього потрібен дозвіл Німеччини на експорт, і, крім того, німецька оборонна промисловість відіграє дуже важливу роль у тому, як можна отримати обладнання, що його заміщає, – сказала Рейтер.

Джерело: The Guardian

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