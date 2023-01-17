Січень, 17 в 13:07

Російські окупаційні війська навряд чи наважаться запустити крилаті ракети Калібр, які знаходяться на кораблях у Середземному морі, через територію країн НАТО.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів сьогодні в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Так, сьогодні у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що станом на 17 січня Росія тримає в Середземному морі 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет Калібр (загальний залп 72 ракети).

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Водночас Ігнат вважає, що агресор не стане їх запускати по території України.

– Те, що вони (окупаційні війська РФ, – Ред.) мають 72 ракети в Середземному морі… Я хочу подивитися, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там Калібри. Я думаю, що навряд чи це реально, – наголосив він.

Ігнат нагадав, що Туреччина не пропускає ці кораблі з Середземного моря в Чорне море, оскільки дотримується Конвенції Монтре. Цей документ, підписаний 1936 року, відновив суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Водночас під час війни в регіоні Анкара має закривати протоки для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.

– Туреччина чітко дотримується Конвенції Монтре та не пускає ці кораблі далі через свої протоки, – зазначив Ігнат.

Він уточнив, що Туреччина як регіональний лідер дотримується правових норм.

Прокоментував Ігнат і присутність на бойовому чергуванні в Чорному морі 6 носіїв крилатих ракет Калібр загальним залпом 44 ракети. Він звернув увагу, що РФ під час масованих атак на Україну зазвичай випускає не всі Калібри зі своїх кораблів.

– Ми беремо статистику за вересень-грудень. Скільки Калібрів щоразу випускалося під час атак – 10-15 максимум. Це може бути простою відповіддю на те, чи готові вони всі ті Калібри випускати одночасно, – заявив він.

Як пояснювали в ОК Південь, 44 ракети – це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. Їх перебування в Чорному морі на бойових позиціях може свідчити про продовження ракетних атак.

Фото: Оперативне командування Південь