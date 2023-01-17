Січень, 17 в 10:50

У Хрустальному на Луганщині росіяни закрили всі шахти.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

– За роки окупації Хрустальний із відомого шахтарського міста перетворився на примару з нульовим рівнем промисловості – в населеному пункті законсервовані всі шахти, – зазначено у повідомленні.

В ОВА додають, що як і в низці інших міст, справжнє знущання з місцевих росіяни влаштували наприкінці минулого року, коли будівельні бригади з Росії приїхали відмивати бюджетні кошти.

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– Наприкінці сезону дощів московські покрівельні фірми повністю розібрали дахи багатьох багатоповерхівок та втекли. Упродовж більше ніж півтора місяця будинки стоять без дахів, через що стаються регулярні підтоплення не тільки верхніх поверхів, а й багатьох інших, – наголосили в ОВА.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ потроху просуваються вперед, а війська РФ намагаються втримати оборону.

Джерело: Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай