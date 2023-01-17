Російські війська завдали удару по підприємству критичної інфраструктури у Херсоні

Січень, 17 в 15:25

Сьогодні, 17 січня, близько 11:00 росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич.

– Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих, – написав він.

Янушевич зазначив, що це вже другий удар РФ по підприємству. Під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.

Уранці 16 січня російські окупанти з артилерії обстріляли Херсон – пошкоджені житлові будинки та лікарня.

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Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Херсонська ОВА