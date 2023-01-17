У Spiegel повідомили, хто може стати новим міністром оборони Німеччини

Січень, 17 в 12:12

Новим міністром оборони Німеччини може стати глава МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Про це пише Spiegel.

Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. До того він був мером Оснабрюка.

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Зазначено, що цим призначенням канцлер ФРН Олаф Шольц порушить принцип гендерного паритету в уряді. Щоб його зберегти знадобиться ще одна перестановка в кабінеті.

У понеділок, 16 січня, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала заяву про відставку. За її словами, багатомісячна критика у медіа не давала нормально виконувати обов’язки.