Січень, 17 в 19:52

В Україні тривають стабілізаційні вимкнення світла через нестачу потужностей в електромережах, що викликані російськими ударами по енергетичній інфраструктурі та низькими температурами у зимовий період.

Втім, енергетики намагаються налагодити енергопостачання, щоб кожна оселя мала світло.

Наразі екстрені вимкнення світла тривають у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Тим часом в частині Херсонської області діють аварійні знеструмлення.

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Водночас стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії діють у більшості областей України, тому обленерго оприлюднили розклад на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Запорізької, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської та Миколаївської областей.

Де та коли не буде світла 18 січня 2023 року – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Обленерго Харківської області опублікувало графіки вимкнень світла.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Харківобленерго також пропонує налаштувати повідомлення про відключення за номером телефону та особовим рахунком, про що детальніше можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівська область

Львівобленерго дотримується запроваджених раніше графіків погодинних вимкнень світла.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго дотримується графіків вимкнення світла.

Дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

У Чернігівській області обленерго дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Полтавська область

На Полтавщині обленерго оновило стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Оператор розподілення електроенергії повідомив, що за можливості, вимкнення світла 18 січня будуть стосуватись двох черг одночасно – основної та додаткової.

Ознайомитися зі стабілізаційними відключеннями світла в Полтавській області у січні можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго на 18 січня дотримується графіка, що був встановлений 16 числа.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись із графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго надали дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області на 18 січня.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 18 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Черкаська область

У Черкаській області з 15 січня застосовані червоні графіки відключення світла, що передбачають вимкнення черг зеленого графіку у порядку – дві години зі світлом та чотири години без світла.

Загалом, Черкасиобленерго розподілило подачі світла між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світлу для кожної з черг можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина також дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Запорізька, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська та Житомирська, теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 18 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго, Закарпаттяобленерго, Волиньобленерго, Прикарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.