Січень, 17 в 21:28

Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України під час Всесвітнього економічного форуму представили проєкт Ukraine is you.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі запрацював Український дім та проєкт Україна – це ти. Про це повідомляє кореспондентка ICTV Наталя Луценко.

Двоповерхова будівля Українського дому розділена на різні конференц-зали для дискусій на тему війни та постачання Україні зброї, обговорення російського геноциду українців, спецтрибуналу та репарацій.

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На першому поверсі представлена відео- і фотоінсталяція, присвячена деокупованому Херсону. Другий поверх розповідає про жахливі злочини Росії в Україні.

Крім того, протягом трьох днів українські делегації разом з міжнародними політиками та бізнесменами обговорюватимуть інвестиції в приватний сектор України та шляхи відновлення міст, зруйнованих російським терором.

На відкриття в будівлі у самому центрі Давоса прибули президент Польщі Анджей Дуда та колишній президент цієї країни Александр Квасневський (1995-2005 роки).

З інсталяціями Херсону та залами для обговорення злочинів РФ: у Давосі відкрили Український дім / 3 фотографии

Фото: Victor Pinchuk Foundation

Вітальне слово проголосив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Він закликав світ приєднатися до звільнення українців, до моменту боротьби за свободу та справедливість. А також – бути поруч у моменти горя і страждань, які відбуваються в Україні щодня та щогодини.

Пінчук нагадав про російську атаку на багатоповерхівку у Дніпрі та те, що в України поки що немає ППО для збиття ракет Х-22, у зв’язку з чим він закликав Захід надати критично важливі нам Patriot.

– В Україні немає захисту від цих потужних ракет. Але він існує, і ви його маєте, зокрема – це установки Patriot. Надайте Україні військове обладнання зараз. Уявіть собі Україну в момент такої трагедії, і це допоможе вам ухвалити рішення скоріше, – сказав філантроп.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що всі учасники Всесвітнього економічного форуму мають бачити справжнє обличчя Росії.

Він повідомив, що Варшава надішле Києву 14 танків Leopard і зазначив, що, на його думку, міжнародні гості мають знати правду про вторгнення росіян в Україну – про численні вбивства і звірства, – адже цей терор схожий на Другу світову війну.

– Це не війна на екранах. Ні, це жорстока війна, жахлива війна, під час якої люди гинуть, втрачають рідних, домівки, втрачають надію. Це треба зупинити, росіян треба зупинити. Ця війна може закінчитися лише одним шляхом – розгромом росіян, витісненням їх з України. Ми повинні переконатися, що це станеться! – підкреслив польський президент.

За його словами, це можливо лише через міжнародний спеціальний трибунал, до якого активно закликає Україна й увесь світ. А також важливо, на його думку, щоб Росія заплатила репарації для відновлення знищених війною українських міст – лікарень, шкіл та дитячих садків, а також об’єктів критичної інфраструктури.

Виступаючи під час відкриття, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що Гельсінкі розглядають, що ще можуть зробити сумісно з ЄС та іншими Північними країнами, щоб допомогти Україні.

– Ми розглядаємо, що ще ми можемо зробити як Фінляндія, ЄС і Північні країни. Ми підтримуємо передачу Leopards в Україну, – сказав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що необхідна сумісна робота, щоб відновити міжнародний порядок, зібрати інформацію про воєнні злочини та творити історію разом.

– Україна закликає до створення незалежного трибуналу над Росією та просить інші країни долучатися до відновлення української інфраструктури: лікарень, шкіл, церков, житлових будинків, пам’яток архітектури тощо, – зазначив Єрмак.

На зустрічі була присутня й уповноважена Офісу президента з прав дитини Дарія Герасимчук. Разом з нею виступив 12-річний Олександр Радчук з Маріуполя, який перебував у російському фільтраційному таборі.

Хлопчик розповів, що його розлучили з мамою і вивезли в сусідню Росію, через що він не бачився з нею з весни. Тепер його вдалось повернути українській стороні.

Герасимчук наголосила, що армія загарбника викрала і депортувала у РФ майже 14 тис. українських дітей. За її словами, повернути поки що вдалось лише 125 з них.

Нагадаємо, 16 січня у Давосі (Швейцарія) стартував перший “справжній” Всесвітній економічний форум (ВЕФ) за останні три роки. Він триватиме до 20 січня. Його так прозвали через те, що минулорічний захід не був настільки відвідуваним, як зазвичай, а до того традиційному ВЕФ завадила пандемія коронавірусу.

Форум у Давосі покликаний підготувати сцену для майбутніх самітів, на яких будуть ухвалюватись нові рішення. Серед топ-тем Давосу-2023 – війна в Україні, економічна криза у світі, наслідки пандемії та багато іншого.