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Факти / Україна

ЗСУ показали, як знищили один з найсучасніших російських танків

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Луганщині за допомогою протитанкових Javelin ЗСУ знищили один з найсучасніших російських танків Т-90 Прорив.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України.

– У результаті успішних дій в районі Куземівки знищено один та пошкоджено один “аналоговнєт” Т-90 Прорив, – йдеться в повідомленні.

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Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники потроху просуваються вперед, а росіяни намагаються втримати оборону.

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