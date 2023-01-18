Дипломат, правник та перший заступник глави МВС: що відомо про загиблого в Броварах Євгена Єніна

Січень, 18 в 14:27

Сьогодні, 18 січня, в Броварах Київської області розбився гелікоптер з керівництвом МВС. В результаті авіакатастрофи загинув перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Що відомо про заступника очільника МВС:

Народився Єнін 19 листопада 1980 року у Дніпрі.

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У 2002 році закінчив з відзнакою Національну академію СБУ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю Правознавство.

По грудень 2005 року проходив військову службу в оперативних підрозділах СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

Потім вирішив займатись дипломатією.

До 2010 року Євген Єнін був секретарем посольства України в Молдові.

З 2012 року по грудень 2014 року обіймав посаду радника Посольства України в Італії.

З грудня 2014 року по червень 2016 року — радник-посланник Посольства України в Італії.

У 2016 році — призначений заступником генерального прокурора України.

На посаді опікувався питаннями міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, зокрема щодо виявлення, арешту та повернення в Україну злочинних активів, а також щодо розшуку та екстрадиції в Україну ВІП-втікачів. Координував співпрацю України з Міжнародним кримінальним судом.

У 2019 році подав у відставку.

У 2020 році став заступником глави МЗС Дмитра Кулеби.

Згодом 6 вересня 2021 року Євген Єнін був призначений першим заступником глави МВС України Дениса Монастирського.

Президент України нагородив Єніна орденом За мужність ІІІ ступеня та орденом За заслуги ІІІ ступеня.

18 січня в Броварах розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Вертоліт упав поряд із дитсадком та багатоповерхівкою.