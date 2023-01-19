Київ вже максимально наблизився до стабілізаційних графіків – Коваленко

Січень, 18 в 22:14

19 січня Київ може перейти до стабілізаційних графіків.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

– Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього. Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку, – написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 січня через перевищення лімітів у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях було застосовано аварійні відключення електрики.