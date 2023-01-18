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Факти / Україна

Понад 30 років відбув у таборах: помер сотенний УПА Мирослав Симчич

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мирослав Симчич
Фото: УНІАН

У середу, 18 січня, у Коломиї помер Мирослав Симчич – сотенний Української повстанської армії та герой України. Останні роки він важко хворів.

Мирославу Симчичу на псевдо Кривоніс 5 січня виповнилося 100 років, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

— З них понад 30 він відбув у таборах – на каторзі. Назавжди запам’ятається своєю силою духу та боротьбою за незалежність України. Співчуття рідним і близьким, – додав він.

Симчич прославився своїм легендарним боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами з Березівської сотні, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, що налічував понад 400 осіб.

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Він народився у селі Вижний Березів на Івано-Франківщині. У 1941 році приєднався до юнацької мережі ОУН, а у 1943 році вступив до лав УПА.

14 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський надав Симчичу звання героя України з врученням ордена Золота Зірка.

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Джерело: Максим Козицький

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