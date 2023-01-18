Потрібно більше, ніж 10 танків: Екскомандувач НАТО заявив, що допомога Заходу Україні недостатня
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Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що Захід повинен зробити значно більше для допомоги Україні, особливо після атаки на Дніпро.
Про це повідомляє CNN.
За словами Кларка, РФ не відступає від планів захоплення України та мобілізовує все більше сил.
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– Ми повинні дати Україні зброю, щоб вигнати Росію. Чудово, що ми передамо їм 10 танків з Великої Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Чудово, що ми намагаємось надіслати їм ще кілька гаубиць. Цього недостатньо. Ми повинні серйозно поставитися до цього, – наголосив він.