Січень, 18 в 15:15

Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що Захід повинен зробити значно більше для допомоги Україні, особливо після атаки на Дніпро.

Про це повідомляє CNN.

За словами Кларка, РФ не відступає від планів захоплення України та мобілізовує все більше сил.

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