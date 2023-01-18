РФ обстріляла Херсон запалювальними боєприпасами

Січень, 18 в 7:59

О другій ночі 18 січня російські війська обстріляли Херсон запалювальними снарядами.

Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

Зараз дивляться

Уже вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що від ворожого вогню постраждали цивільні в Херсоні та Антонівці.

По цих населених пунктах війська РФ відкривали вогонь із мінометів та артилерії.

Зауважимо, що протягом доби росіяни загалом завдали шість ракетних та 14 авіаційних ударів.

Зокрема, тричі окупанти гатили ракетами по цивільних об’єктах Куп’янська та Краматорська.

Ще 95 обстрілів упродовж 17 січня було здійснено з реактивних систем залпового вогню.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 329-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Костянтин Риженко, Генштаб ЗСУ

Фото: Костянтин Риженко