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Факти / Україна

Російська пропаганда в дії. Які фейки розповсюджує РФ щодо трагедії у Броварах

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Російська пропаганда в дії. Які фейки розповсюджує РФ щодо трагедії у Броварах

Російська пропаганда і ворожі Telegram-канали з моменту трагедії в Броварах висувають різні дезінформаційні теорії щодо авіакатастрофи.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Перший фейк, який ширить ворожа пропаганда, це збиття гвинтокрила українською ППО.

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– Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об’єкта в небі не було зафіксовано, – повідомляє ЦПД.

Другий фейк стосується інформації щодо неякісного гвинтокрила, який закупив у 2018 році колишній міністр МВС.

– Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, йому б не дали дозвіл на виліт або замінили б на справний, – спростовує фейк ЦПД.

Однією з пізніх версій була містична історія щодо “замовного” вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед “великою Росією”.

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– Найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК Вагнера Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його “елітні” вояки продовжують вбивати українців. Очікуйте на офіційну версію слідства, – йдеться у повідомленні.

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