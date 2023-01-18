Російська пропаганда в дії. Які фейки розповсюджує РФ щодо трагедії у Броварах
Російська пропаганда і ворожі Telegram-канали з моменту трагедії в Броварах висувають різні дезінформаційні теорії щодо авіакатастрофи.
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
Перший фейк, який ширить ворожа пропаганда, це збиття гвинтокрила українською ППО.
– Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об’єкта в небі не було зафіксовано, – повідомляє ЦПД.
Другий фейк стосується інформації щодо неякісного гвинтокрила, який закупив у 2018 році колишній міністр МВС.
– Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, йому б не дали дозвіл на виліт або замінили б на справний, – спростовує фейк ЦПД.
Однією з пізніх версій була містична історія щодо “замовного” вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед “великою Росією”.
– Найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК Вагнера Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його “елітні” вояки продовжують вбивати українців. Очікуйте на офіційну версію слідства, – йдеться у повідомленні.