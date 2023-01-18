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Факти / Світ

США назвали неприйнятними російські вимоги до України відмовитись від окупованих територій

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вимоги визнати окуповані території України російськими є неприйнятними.

Про це він сказав на брифінгу.

Блінкен зазначив, що такі вимоги Москви лише заважають почати переговорний процес.

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– Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес, – йдеться в повідомленні.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що РФ зараз хоче не переговорів, а згоди Києва на ультиматуми Кремля.

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Джерело: Держдеп США

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