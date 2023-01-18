Січень, 18 в 12:15

Пентагон використовує величезний, але маловідомий запас американських боєприпасів в Ізраїлі, щоб допомогти задовольнити гостру потребу України в артилерійських снарядах у війні з Росією.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських та ізраїльських чиновників.

Цей склад забезпечує Пентагон зброєю і боєприпасами для використання в конфліктах на Близькому Сході. Сполучені Штати також дозволили Ізраїлю отримати доступ до цих запасів у надзвичайних ситуаціях.

Зараз дивляться

Війна в Україні стала артилерійською на виснаження, коли кожна сторона щодня випускає тисячі снарядів. Україна вичерпала боєприпаси для свого озброєння радянських часів і значною мірою перейшла на використання артилерії і снарядів, наданих Сполученими Штатами та іншими західними союзниками.

Артилерія є основою наземної вогневої потужності як для України, так і для Росії. І результат війни може залежати від того, у якої сторони першою закінчаться боєприпаси, кажуть військові аналітики. Зважаючи на те, що запаси Сполучених Штатів виснажені, а американські виробники зброї поки що не в змозі встигати за темпами бойових дій в Україні, Пентагон звернувся до двох альтернативних джерел постачання снарядів, щоб заповнити цю прогалину: Південної Кореї та Ізраїлю. Про їхню допомогу у війні в Україні раніше не повідомлялося.

Поставка сотень тисяч артилерійських снарядів з цих двох складів для підтримки військових зусиль України – це історія про межі американської промислової бази та дипломатичну чутливість двох життєво важливих союзників США, які публічно зобов’язалися не надсилати летальну військову допомогу Україні.

Джерело: The New York Times