Тут і народу багато і толку немає, техніки немає: окупант про ситуацію на фронті

Січень, 18 в 19:21

Військовослужбовець Росії пояснює другу у перехопленій ГУР Міноборони України розмові, що кількість армії РФ не означає її якість.

– Ось 2,5 км від “укропів” стою. За*бали перестрілки, *бані. 200-х – дох*я, 300-х – дох*я! П*здець! Думав, я на курорт поїду – я *бу такий курорт. Тут і народу дох*я і толку немає, техніки немає, – розповідає російський військовий.

Крім того, він нарікає на те, що вся техніка знищена українськими ЗС, перестрілки виключно мінометні, а від автоматів толку немає.

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До речі, в іншій перехопленій розмові окупант жалівся на переповнені шпиталі ЗС РФ пораненими військовослужбовцями та те, що везли до лікарні три доби.

Фото: ГУР Міноборони України