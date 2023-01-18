В ISW розповіли, як вплине реформа армії Шойгу на перебіг війни РФ проти України

Січень, 18 в 8:44

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про реформування армії в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, однак найближчі місяці це не вплине на ситуацію на фронті.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За словами фахівців, ці плани демонструють намір Росії реформувати збройні сили для ведення великомасштабних бойових дій із застосуванням звичайних озброєнь загалом, а не лише для нинішньої війни проти України.

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– Неясно, чи російські ЗС зможуть збільшити, як описав Шойгу, протягом трьох років. Номінально Росія може формувати нові дивізії, але залишається незрозумілим, чи зможе Росія створити достатньо сил, щоб повністю укомплектувати їх до доктринальної чисельності в умовах війни, що триває, – зазначає ISW.

У Інституті вивчення війни вказують, що раніше Шойгу вже робив заяви про військові реформи, які так і не були реалізовані. Наприклад, у травні 2022 року він закликав до формування 12 нових підрозділів Західного військового округу (ЗВО). А у серпні 2021 хотів набрати 100 тисяч резервістів.

Аналітики додають, що здатність РФ досягти великомасштабних і швидких змін у своєму військовому потенціалі залежить від готовності російського диктатора Володимира Путіна перенаправити значну частину федерального бюджету на нарощування військової могутності і поставити країну на кілька років у щось на кшталт військового стану.

Водночас реформа та експансія в масштабах, намічених Шойгу, не відбудеться вчасно, щоб суттєво вплинути на війну в Україні протягом багатьох місяців, але вона може змінити співвідношення сил на період до 2024 року та створити умови для значно серйознішої військової загрози з боку Росії, в тому числі для НАТО.

– В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до літа і протягом усього літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку, – наголошують в Інституті.

Раніше у Міноборони РФ оголосили про бажання у найближчі три роки збільшити чисельність армії. До 2026 року кількість російських військ має становити півтора мільйона.