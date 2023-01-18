В ОК Південь пояснили, чому окупанти перестали атакувати Україну Шахедами

Січень, 18 в 18:18

В морі продовжує своє перебування корабельне угруповання ворога. 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, а також підводний човен. Це ускладнює фіксацію моменту пуску ракет з такого ракетоносія.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

— Загальний залп може складати до 44 ракет, і це досить потужна підготовка, яка може свідчити про гру м’язами, оскільки штормова погода навряд чи дозволить здійснити пуски, хоча не можна в абсолюті виключати таку загрозу, – повідомила вона.

Гуменюк розповіла, що на суші вздовж лінії фронту продовжується контрбатарейне протистояння.

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— Південний фронт наразі пролягає річкою Дніпро – це лінія зіткнення. Саме через це ускладнена робота певним чином. Штормова погода, типова для цієї пори року, відображається навіть на суходолі, там, де береги річки. Йдеться про дуже сильний штормовий поривчастий вітер.

За її словами, певним чином погодні умови відбиваються і на тактиці ворога.

— Цілком ймовірно, що невикористані Shahed-136 якраз залежні від цього вітру.

Напередодні Гуменюк зазначила, що 44 ракети – це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. Після останньої атаки частина ракет була використана, і тільки один човен заходив у пункт базування. Всі інші залишалися на місцях.