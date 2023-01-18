Січень, 18 в 19:20

З жовтня 2022 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак РФ та 14 ударів дронами.

Наразі у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях застосовано аварійні відключення електрики. Причина – перевищення встановлених Укренерго лімітів.

Яка ситуація з електропостачанням очікується у різних областях України 19 січня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Харківська область

Обленерго опублікувало графік погодинних вимкнень на 19 січня.

Графік налічує 12 черг із погодинними відключеннями:

1 черга 09:00 – 12:00;

2 черга 10:00 – 13:00;

3 черга 11:00 – 14:00;

4 черга 12:00 – 15:00;

5 черга 13:00 – 16:00;

6 черга 14:00 – 17:00;

7 черга 15:00 – 18:00;

8 черга 17:00 – 20:00;

9 черга 18:00 – 21:00;

10 черга 19:00 – 22:00;

11 черга 07:00 – 10:00;

12 черга 08:00 – 11:00.

З адресами, де саме можуть вимкнути світло у Харківській області, можна ознайомитись за цим посиланням.

Львівська область

У Львівській області електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

– Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період — енергетики це роблять, – повідомляється на сайті Львівобленерго.

Зазначається, що графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. З розкладом відключень можна ознайомитись за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго на 19 січня дотримується графіка, що був встановлений 16 числа.

Подача світла розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго дотримується графіків погодинних відключень електроенергії.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись із графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

В області також діють графіки погодинних відключень, в яких є три черги.

Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Черкаська область

Наразі на Черкащині діють червоні графіки погодинних відключень. Споживачі без світла чотири години проти двох з електропостачанням.

Переглянути час вимкнення світлу для кожної з черг можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина також дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго дотримується графіків вимкнення світла.

Дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

В інших областях також діють графіки погодинних відключень, проте регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 19 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Запоріжжяобленерго, Закарпаттяобленерго, Волиньобленерго, Прикарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.