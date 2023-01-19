Січень, 19 в 1:00

Протягом багатьох років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим, як і раніше, є частиною України. Однак адміністрація президента США Джо Байдена дотримувалася жорсткої лінії після вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву зброю, необхідну для нанесення ударів по Кримському півострову, який Росія використовує як базу для того, аби завдавати ударів по українських містах.

Як пише газета New York Times, тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

За даними газети, після кількох місяців обговорень з українськими чиновниками адміністрація Байдена, нарешті, починає визнавати, що Києву може знадобитися зброя для того, аби бити по Криму, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Зараз дивляться

Як зазначає видання, сьогодні Кримський півострів є притулком для десятків тисяч російських військ, що окопалися, і численних російських військових баз.

– Поміркованості в позиції було досягнуто завдяки тому, що адміністрація Байдена дійшла до переконання, що якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може бути під загрозою, це зміцнить позиції Києва в будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, за словами американських чиновників та експертів, зменшилися побоювання, що Кремль у відповідь застосує тактичну ядерну зброю, хоча вони попереджають, що ризик залишається, – пише NYT.

Новий погляд на Крим – незаконно анексований Росією в 2014 році – показує, наскільки далеко пішли чиновники Білого дому від початку війни, коли вони побоювалися навіть публічно визнати, що США постачали українським військам зенітні ракети Stinger, зазначає газета.

Але під час конфлікту Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО неухильно послаблювали кайданки, які вони на себе вдягли, переходячи від постачань Jawelin та Stinger до сучасних ракетних систем, систем ППО Patriot, бойових броньованих машин та навіть деяких західних танків, щоб дати Україні змогу завдати удару по наступу Росії.

– Зараз адміністрація Байдена розглядає можливість одного з найсміливіших кроків – допомогти Україні атакувати півострів, який президент РФ Володимир Путін розглядає як невід’ємну частину свого прагнення відновити колишню славу Росії, – пише NYT.

Американські чиновники обговорюють зі своїми українськими колегами використання американської зброї, від ракетних комплексів HIMARS до бойових машин Bradley, для можливої атаки на насилу завойований Путіним контроль над сухопутним мостом, що функціонує як найважливіший маршрут постачання, що з’єднує Крим з Росією через окуповані Росією міста Мелітополь і Маріуполь.

Однак президент Байден поки що не готовий надати Україні ракетні системи великої дальності, які будуть потрібні Києву для атаки російських об’єктів на півострові.

Українські чиновники вже давно наполягають на тому, що Крим є важливою метою для їхніх атак, і що продовження військового тиску на російські бази там є важливою частиною стратегії ЗСУ. Українське військове командування також обговорювало з американськими офіційними особами важливість посилення тиску на російський тиловий ешелон у Криму, який підтримує військові операції в інших регіонах України.

Оскільки Чорноморський флот, велика російська авіабаза, командні пункти і логістичні вузли підтримують російські операції на півдні України, півострів є одним з основних напрямків у бойових планах Києва.

– Вирішивши передати Bradley Україні, адміністрація Байдена наблизилася до надання Києву того, про що високопоставлені українські чиновники просили Сполучені Штати впродовж кількох місяців: прямої американської допомоги Україні для переходу в наступ – у тому числі на Крим, – пише газета.

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Бен Годжес, генерал-лейтенант у відставці і колишній командувач сухопутними військами США в Європі, сказав, що найближчими місяцями Bradley можуть бути використані українськими військами, щоб допомогти зруйнувати сухопутний міст.

Можливість спиратися на військові бази в Криму як плацдарм була основною причиною того, що російські війська змогли захопити землі на півдні України минулого року, сказав представник США. Зробити ці сили менш боєздатними – ключова мета українців на полі бою, зазначає газета.

За словами урядових і незалежних аналітиків, Bradley, поряд із британськими танками та бойовими броньованими машинами, які погодилися надіслати Франція та Німеччина, можуть стати авангардом бронетанкових сил, які Україна може задіяти в контрнаступі цієї зими або навесні.

– Ми вважаємо, що зараз саме час посилити нашу підтримку України. Ми не можемо допустити, щоб це затягнулося і перетворилося на глухий кут на кшталт Першої світової війни, – заявив у вівторок міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, перебуваючи з візитом у Вашингтоні.

Минулого тижня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Твіттері, що останніми тижнями Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, розташованої недалеко від сухопутного перешийка, де Росія тримає великі сили.

Якщо Україна дійсно зосередиться на поверненні Запорізької області, то попередні атаки можуть включати удари по цілях у прилеглому Криму.

– Великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського “сухопутного моста”, – йшлося в британській оцінці.

Україна також має в своєму розпорядженні американські ракетні системи великої дальності HIMARS. Після того, як торік було відвойовано Херсон на півдні країни, українські передові частини тепер можуть використовувати їх для нанесення ударів по основних шляхах постачання, що йдуть з Криму, сказав в інтерв’ю один американський військовий чиновник.

Проте, незважаючи на додаткове озброєння, адміністрація Байдена не вважає, що Україна може взяти Крим військовим шляхом – і справді, все ще є побоювання, що такий крок може підштовхнути Путіна до відповідної ескалації. Але, за словами чиновників, зараз вони вважають, що Росії необхідно повірити в те, що Крим перебуває під загрозою, почасти для того, щоб зміцнити позицію України в будь-яких майбутніх переговорах.

Демонструючи здатність завдати удару в Криму, кажуть американські чиновники, Україна може показати, що російський контроль не встановлено. Адміністрація Байдена також дедалі більше вірить, що удар по тилах Росії з Криму може завдати серйозної шкоди здатності Москви просувати свої фронти далі, кажуть чиновники.

– Без Криму все розвалиться, – сказала Евелін Фаркас, високопоставлена представниця Пентагону з питань України за адміністрації 44-го президента США Барака Обами.

За словами чиновників, зміні мислення сприяє послаблення побоювань, що атаки по Криму підштовхнуть Путіна до використання тактичної ядерної зброї.

У той час як українські удари всередині самої Росії, як і раніше, викликають побоювання ескалації з боку американських чиновників, реакція Москви на періодичні українські спецоперації або таємні напади в Криму, зокрема на російські авіабази, командні пункти та кораблі Чорноморського флоту, стала більш стриманою.

Проте Путін і російська громадськість розглядають Крим як частину Росії, тому удари по ньому можуть зміцнити підтримку війни з боку Росії.

Зі свого боку, американські чиновники кажуть, що вони не знають, як відреагує Путін, якщо Україна атакує Крим, використовуючи зброю, що поставляється Америкою.