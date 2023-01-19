Кожна деталь може розповісти про катастрофу: Ігнат про причини тривалого розслідування трагедії у Броварах

Січень, 19 в 11:48

На розслідування причини авіакатастрофи у Броварах, найімовірніше, піде багато часу, адже потрібно вивчити кожну деталь.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– На жаль, такі трагедії траплялися не лише зараз у МВС, ДСНС, а й у ЗСУ. Найчастіше розслідування авіакатастрофи займає багато часу. Така практика є не лише в Україні, а й у всьому світі, тому що збирають кожну деталь вертольота, адже кожна деталь може дати більше інформації щодо того, що саме відбулося, – каже речник.

Крім того, він зазначив, що під час авіакатастрофи може бути безліч причин, які могли вплинути, зокрема, сукупність факторів.

Зараз дивляться

– Ви ж бачите, що і погодні умови там були не дуже сприятливі. Тому створена комісія визначить всі ці фактори і буде дано, мабуть, оцінку. Це, мабуть, на кілька днів, зрозуміло, що потрібно встановити, деталізувати все, що відбулося цього дня, – говорить Ігнат.

Також він додав, що вертольоти, один з яких впав 18 січня у Броварах, були передані з Європи. За словами Ігната, гелікоптери добре себе зарекомендували, вони надійні. Їх передали для потреб ДСНС як рятувальні гелікоптери.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Внаслідок катастрофи загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина.

На борту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

Фото: Факти ICTV