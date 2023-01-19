Січень, 19 в 1:34

Найближчими днями США оголосять про один зі своїх найбільших пакетів військової допомоги Україні.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників, обізнаних із планами Вашингтона.

Однак Київ просить надати йому сучасні танки, і США поки що не хочуть задовольняти це прохання, хоча Велика Британія і Польща заявили, що зроблять це, зазначає телеканал.

Зараз дивляться

Досі США, схоже, чинили опір їх відправленню, хоча Велика Британія та інші ключові союзники готуються відправити танки, які можуть зіграти вирішальну роль у війні, оскільки Київ готується до можливого масштабного російського контрнаступу.

Велика Британія вже оголосила про те, що відправить в Україну 12 своїх танків Challenger 2, провіщаючи новий етап у міжнародних зусиллях з озброєння Києва та перетину того, що раніше здавалося червоною рискою для США та їхніх європейських союзників.

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Раніше цього місяця президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна надасть Україні роту танків Leopard, а Фінляндія заявила, що питання про постачання танків перебуває на розгляді.

США, які лідирували в наданні військової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням, зараз виглядають більш обережними, ніж ключові союзники, незважаючи на те, що вони значно випереджають інші країни у відправці допомоги Україні.

Найбільший на сьогоднішній день пакет допомоги США, оголошений на початку січня, становив понад $3 млрд і включав першу партію бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив $1,85 млрд і був оголошений наприкінці грудня.

– Танки являють собою найпотужнішу зброю прямого наступу, надану Україні на сьогоднішній день, – важкоозброєну і броньовану систему, призначену для того, щоб зустріти ворога віч-на-віч, а не вести вогонь з відстані.

За правильного використання і необхідної підготовки вони можуть дозволити Україні відвоювати територію у російських військ, які встигли вирити оборонні рубежі. США почали постачати відремонтовані радянські танки Т-72, але сучасні західні танки на покоління випереджають їх за здатністю вражати позиції противника, – пише телеканал.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив 17 січня, що Велика Британія вирішила “посилити нашу підтримку” українцям, відправивши танки та іншу важку техніку, тому що вони хочуть послати “справді чіткий сигнал” президенту Росії Володимиру Путіну, що вони будуть підтримувати Україну до “перемоги”.

– Ніхто не зацікавлений у тому, щоб це була довга, затяжна, виснажлива війна. Я маю на увазі, що ми бачимо жахливі кадри цивільної інфраструктури, житлових будинків, у які влучають ракети, жінок, дітей вбивають, тіла виносять із зруйнованих будівель. Ми не можемо дозволити цьому тривати довше, ніж це абсолютно необхідно… Тому моральний імператив полягає в тому, щоб довести справу до кінця, – сказав Клеверлі.

Україна попросила 1% танків НАТО

Україна просить про такі танки майже від самого початку вторгнення Росії. Президент Володимир Зеленський, як відомо, попросив 1% танків НАТО у квітні, але це була зброя, яку Захід не хотів серйозно розглядати через побоювання з приводу управління ескалацією з Росією і часу, необхідного для навчання операторів і ремонтників танків.

Незважаючи на те, що Велика Британія змінила свою думку, США не показали жодних ознак того, що вони готуються відправити свій танк M-1 Abrams.

І хоч Вашингтон визнав готовність розглянути можливість відправки сучасних танків, але вони розглядаються як довгостроковий варіант.

Критики дій США кажуть, що час настав, оскільки Україна готується до того, що Росія може мобілізувати більше військ і почати новий наступ. Для навчання українських військ ефективному використанню Abrams потрібні тижні, тому час для весняного розгортання швидко скорочується.

Генерал армії у відставці Роберт Абрамс – колишній командувач військами США в Кореї, чий батько був однофамільцем танка, сказав CNN, що “що довше ми відкладаємо рішення і що довше ми зволікаємо з цим, то забираємо дорогоцінний час”.

– Якщо врешті-решт через п’ять місяців ми скажемо: “Добре, ми збираємося дати їм кілька танків M1, обирайте свій сорт”, – ми щойно втратили п’ять місяців підготовчого часу. Тож рішення про політику має бути ухвалено скоріше раніше, ніж пізніше, – сказав він.

У вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка, яку Вашингтон надає Києву, змінювалася під час війни, і передрік нові оголошення, підтвердивши, що Сполучені Штати мають намір надати Україні “все необхідне для успіху на полі бою”.

Виступаючи разом із Клеверлі, Блінкен високо оцінив рішення Великої Британії відправити танки. Однак ніхто з офіційних осіб США поки що не дав зрозуміти, що в Білому домі передумали і погодилися відправити танки з Америки.

Пентагон каже, що справа не в управлінні ескалацією у відносинах з Росією або в тому, що важка американська зброя потрапить до рук Росії. Згідно із заявами Міноборони США, йдеться про складнощі в експлуатації Abrams і його обслуговуванні, а також те, чи підійде 70-тонний танк для українських військ.

Подібно до навчання ракетній системі Patriot, яке українці зараз розпочинають в Оклахомі, танк Abrams не стане розв’язанням проблеми відразу – окрім значних проблем із технічним обслуговуванням і логістикою, українцям також потрібно буде пройти додаткове навчання, щоб навчитися використовувати й обслуговувати Abrams, пише CNN із посиланням на військових експертів.

Мета – зробити Україну “більш смертоносною на полі бою”

– Ми намагаємося допомогти Україні якнайшвидше перетворитися на більш досконалі, спроможні, нові передові системи озброєнь, які будуть більш смертоносними на полі бою, – сказав генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг.

При цьому він попередив, що такі зусилля вимагають наявності масивної військової інфраструктури для їхньої підтримки з людьми, запчастинами і предметами постачання.

Лише за кілька днів до того, як Польща заявила, що надішле танки, США оголосили, що вперше поставлять Україні бойові машини піхоти Bradley – не танки, а “вбивці танків”, сказав Пентагон, – а Франція і Німеччина пообіцяли надіслати свої версії бронетранспортерів – AMX-10RC і Marder відповідно.

Скоординовані заяви Вашингтона і Берліна, а також заява Парижа, яка послідувала незабаром за ними, підкреслюють, що США і їхні союзники по НАТО просуваються вперед в основному в унісон з питання про сучасні і важкі озброєння. Замість того, щоб одна країна в односторонньому порядку випередила інші, альянс продовжував тісно координувати свої дії, використовуючи щомісячні зустрічі Контактної групи з питань України для пошуку та організації поставок зброї, більш відомої під назвою Рамштайн.

Уся увага буде прикута до наступної такої зустрічі, яка відбудеться 20 січня в Німеччині, коли вищі посадові особи зберуться, щоб обговорити, що ще необхідно надати постраждалій країні.

Велика Британія може відправити свій танк Challenger 2 в Україну самостійно, але Польща визнала, що вимагає схвалення Берліна перед експортом своїх танків Leopard німецького виробництва. Прессекретарка уряду Німеччини Крістіана Хоффманн заявила минулого тижня, що вони не отримували подібних запитів від Польщі або Фінляндії. Хоффманн додала, що Німеччина перебуває в тісному контакті зі США, Францією, Великою Британією, Польщею та Іспанією з приводу триваючої військової допомоги Україні.

При цьому Німеччина вже заявила про небажання схвалювати поставки, якщо США не надішлють свої власні танки.

– Ми ніколи не рушимо поодинці, тому що це необхідно в такій складній ситуації, – сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Якщо Німеччина дасть дозвіл країнам на відправку танків Leopard в Україну, це відкриє Києву доступ до раніше забороненої схованки потенційної зброї. Близько десятка європейських країн експлуатують Leopard, що може забезпечити Україну великою кількістю потенційних боєприпасів і запчастин, а також додатковими танками, щойно українські війська освоять Leopard.

Хоча українці привітали рішення Великої Британії відправити танки Challenger 2, експерти попереджають, що занадто велика кількість варіантів танків тільки погіршить здатність України їх обслуговувати.

– Що більше варіантів танків ви поставите в українську армію, то більше і більше буде проблем із логістикою. Я маю на увазі, що Challenger – це зовсім інша система, ніж Abrams, і зовсім інша система, ніж Leopard, – сказав генерал-майор армії у відставці Патрік Донахо, колишній командувач маневреним центром передового досвіду армії у Форт-Беннінгу, штат Джорджія.

За його словами, є “значні проблеми” з інтеграцією танків Challenger, якщо Україна отримає більше варіантів інших західних бойових танків.