ЗСУ уразили склад боєприпасів та два важливі об’єкти окупантів

Січень, 19 в 7:05

Українські військові впродовж доби завдали низки нищівних ударів по позиціях окупантів на фронті.

Як повідомили 19 січня в Генеральному штабі Збройних сил України, авіація напередодні завдала 13 ударів по районах зосередження армії РФ та три – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Тоді ж українські захисники приземлили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник Мерлін-ВР.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби уразили:

три пункти управління,

п’ять районів зосередження окупантів,

склад боєприпасів,

два інші важливі об’єкти ворога.

Крім того, підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Білогорівка Луганської області ;

; Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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