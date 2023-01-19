ЗСУ уразили склад боєприпасів та два важливі об’єкти окупантів
Українські військові впродовж доби завдали низки нищівних ударів по позиціях окупантів на фронті.
Як повідомили 19 січня в Генеральному штабі Збройних сил України, авіація напередодні завдала 13 ударів по районах зосередження армії РФ та три – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.
Тоді ж українські захисники приземлили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник Мерлін-ВР.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби уразили:
- три пункти управління,
- п’ять районів зосередження окупантів,
- склад боєприпасів,
- два інші важливі об’єкти ворога.
Крім того, підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Білогорівка Луганської області;
- Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка Донецької області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.
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