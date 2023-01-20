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Факти / Україна

Для перемоги Україні потрібні танки, я це кажу німцям і Байдену – сенатор Грем під час візиту у Київ

Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
сенатори США в Україні

Американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус побували з візитом в Києві та зустрілися з керівництвом України.

Зокрема, відбулися зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем та представниками Офісу президента.

— Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги, – заявив сенатор США Ліндсі Грем під час брифінгу за результатами зустрічі з керівництвом України.

Він додав, що демократи та республіканці поділяють спільну мету, “яка полягає в тому, щоби викинути росіян із території України”.

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Для цього Україні потрібні танки, наголосив Грем:

— Я кажу німцям: будь ласка, надайте танки Україні, тому що у ваших інтересах. Адміністрації Байдена я кажу: надайте танки, щоби інші країни брали з нас приклад, – заявив Грем.

Нагадаємо, сенатори Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму.

На початку січня до Києва з візитом прибули сенатори Джек Рід та Ангус Кінг. Під час зустрічі з ними президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку ЗСУ у протистоянні з російським агресором.

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