Для перемоги Україні потрібні танки, я це кажу німцям і Байдену – сенатор Грем під час візиту у Київ
Американські сенатори Ліндсі Грем, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтгаус побували з візитом в Києві та зустрілися з керівництвом України.
Зокрема, відбулися зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем та представниками Офісу президента.
— Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги, – заявив сенатор США Ліндсі Грем під час брифінгу за результатами зустрічі з керівництвом України.
Він додав, що демократи та республіканці поділяють спільну мету, “яка полягає в тому, щоби викинути росіян із території України”.
Для цього Україні потрібні танки, наголосив Грем:
— Я кажу німцям: будь ласка, надайте танки Україні, тому що у ваших інтересах. Адміністрації Байдена я кажу: надайте танки, щоби інші країни брали з нас приклад, – заявив Грем.
Нагадаємо, сенатори Грем та Блюменталь є співавторами резолюції, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму.
На початку січня до Києва з візитом прибули сенатори Джек Рід та Ангус Кінг. Під час зустрічі з ними президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку ЗСУ у протистоянні з російським агресором.