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Факти / Світ

Допоможуть Україні з новим наступом: Столтенберг про військову допомогу після Рамштайну

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нові поставки зброї, оголошені на восьмому Рамштайні у Німеччині, допоможуть Україні розпочати наступ для повернення територій.

Генсек підкреслив, що вітає новий пакет бойових можливостей для самооборони України. 

– Росія готується до нових наступів, тому необхідно терміново посилити підтримку, щоб Україна змогла перемогти та розпочати наступальні операції і відвоювати окуповані території, – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Столтенберга у Twitter.

Нагадаємо, 20 січня у Німеччині пройшла зустріч країн-учасників Рамштайну. На відкритті засідання президент Володимир Зеленський закликав надати Україні танки та винищувачі F-16.

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