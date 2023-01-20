Січень, 20 в 19:27

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нові поставки зброї, оголошені на восьмому Рамштайні у Німеччині, допоможуть Україні розпочати наступ для повернення територій.

Генсек підкреслив, що вітає новий пакет бойових можливостей для самооборони України.

– Росія готується до нових наступів, тому необхідно терміново посилити підтримку, щоб Україна змогла перемогти та розпочати наступальні операції і відвоювати окуповані території, – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Столтенберга у Twitter.

Нагадаємо, 20 січня у Німеччині пройшла зустріч країн-учасників Рамштайну. На відкритті засідання президент Володимир Зеленський закликав надати Україні танки та винищувачі F-16.

