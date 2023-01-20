Січень, 20 в 1:59

Директор ЦРУ Вільям Бернс поінформував президента України Володимира Зеленського в Києві минулого тижня про очікування США щодо планування Росією бойових дій навесні.

Про це пише CNN із посиланням на слова американського чиновника і двох українських джерел, знайомих із перебігом зустрічі. Раніше про зустріч повідомляла газета Washington Post.

Секретна зустріч відбулася в той момент, коли американські чиновники уважно стежать за потенційним російським наступом найближчими місяцями – і в розпал напружених дебатів між США та їхніми європейськими союзниками щодо того, чи варто надсилати до України дедалі складнішу та більш далекобійну зброю.

Зараз дивляться

Лідери західних оборонних відомств мають зустрітися 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити подальші поставки зброї в Україну.

– Директор Бернс здійснив поїздку до Києва, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом Зеленським і підтвердив нашу постійну підтримку України в її захисті від російської агресії, – йдеться в заяві офіційного представника США.

CNN зазначає, що Бернс, як колишній посол США в Росії, став надійним зв’язковим у Києві, і поїздка минулого тижня була для нього не першою. Раніше він здійснив дві поїздки до Києва в жовтні та листопаді минулого року, включно з однією, яка відбулася в розпал серії російських ракетних ударів по країні.

У зимові місяці на лінії фронту тривали запеклі бої, особливо в районі міста Бахмут, але жодна зі сторін не досягла серйозних стратегічних успіхів.

Директор Національної розвідки Авріл Гейнс, виступаючи в середу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, назвала це “не патовою ситуацією, а справді перемелюючим конфліктом на цьому етапі”.

Однак вважається, що обидві сторони готуються до можливих наступальних операцій навесні, і Київ продовжує домагатися від США та їхніх західних союзників більшої підтримки в боротьбі за відсіч Росії.

Одне з українських джерел підкреслило CNN, що Київ занепокоєний темпами поставок зброї в Україну – зростаюче побоювання, оскільки республіканці, деякі з яких скептично ставляться до допомоги Україні, зайняли Палату представників США.