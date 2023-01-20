Січень, 20 в 15:19

Російські війська з Білорусі можуть піти у наступ не на Київську область, а на Волинську.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що попри незначну кількість російських підрозділів у Білорусі, з огляду на те, скільки їх у Бєлгородській, Брянській, Курській областях, все ж повність виключати наступ окупантів із Білорусі не можна.

Зараз дивляться Росіяни наступом із Білорусі можуть мати на меті подражнити НАТО, адже там поряд кордон із Польщею. – Наприклад, кілька снарядів упаде на території Польщі. Поляки скажуть, що готові до відповіді. Але що скаже НАТО? НАТО може сказати: Зачекаймо! Ось Путін хоче перевірити, що скаже НАТО і хоче, щоб з ним почали говорити – сіли за стіл переговорів. Але з ним ніхто не сідає, тому він хоче штурхнути НАТО, – заявив Мусієнко. Та попри намагання Росії ця операція буде для неї програшною. Але тоді росіяни можуть сказати, що так було й задумало. Експерт зауважив, що ймовірність таких дій росіян мінімальна, проте можлива. Читайте Хочуть розірвати лінію фронту: Мусієнко пояснив, чому РФ штурмує Соледар Раніше Олександр Мусієнко заявив, що армія РФ може піти у новий наступ на Україну зовсім не з Білорусі, а з Воронежа, Курська та Брянська, де наразі зосереджено найбільше ворожих підрозділів. Основною метою окупантів може бути розтягнення наших сил оборони вздовж фронту.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter