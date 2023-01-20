Суд не обрав запобіжний захід меру Полтави Мамаю

Січень, 20 в 17:59

Київський райсуд Полтави сьогодні розглянув обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Його вирішили не брати під варту, незважаючи на підозру в розголошенні позицій ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому пресслужбою суду.

Засідання проходило в закритому режимі, проте відомо, що прокуратура просила про взяття Мамая під варту.

Зараз дивляться

– За результати розгляду клопотання суд ухвалив рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – сказано в повідомленні.

Місцеві ЗМІ зазначають, що надалі мер Полтави зобов’язаний з’являтись на судові засідання.

Також у прокуратури є п’ять днів на те, щоб звернутись до апеляційного суду з оскарженням цього рішення.

Нагадаємо, підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ меру Полтави Олександру Мамаю вручили 29 грудня.

Мамай усі звинувачення відкидає, а справу називає “політично вмотивованою”.

Фото: Олександр Мамай