Суд не обрав запобіжний захід меру Полтави Мамаю
Київський райсуд Полтави сьогодні розглянув обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Його вирішили не брати під варту, незважаючи на підозру в розголошенні позицій ЗСУ.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому пресслужбою суду.
Засідання проходило в закритому режимі, проте відомо, що прокуратура просила про взяття Мамая під варту.
– За результати розгляду клопотання суд ухвалив рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – сказано в повідомленні.
Місцеві ЗМІ зазначають, що надалі мер Полтави зобов’язаний з’являтись на судові засідання.
Також у прокуратури є п’ять днів на те, щоб звернутись до апеляційного суду з оскарженням цього рішення.
Нагадаємо, підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ меру Полтави Олександру Мамаю вручили 29 грудня.
Мамай усі звинувачення відкидає, а справу називає “політично вмотивованою”.
Фото: Олександр Мамай