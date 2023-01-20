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Факти / Україна

Суд не обрав запобіжний захід меру Полтави Мамаю

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олександр Мамай

Київський райсуд Полтави сьогодні розглянув обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Його вирішили не брати під варту, незважаючи на підозру в розголошенні позицій ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому пресслужбою суду. 

Засідання проходило в закритому режимі, проте відомо, що прокуратура просила про взяття Мамая під варту. 

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– За результати розгляду клопотання суд ухвалив рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – сказано в повідомленні.

Місцеві ЗМІ зазначають, що надалі мер Полтави зобов’язаний з’являтись на судові засідання. 

Також у прокуратури є п’ять днів на те, щоб звернутись до апеляційного суду з оскарженням цього рішення. 

Нагадаємо, підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ меру Полтави Олександру Мамаю вручили 29 грудня. 

Мамай усі звинувачення відкидає, а справу називає “політично вмотивованою”.

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Фото: Олександр Мамай

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