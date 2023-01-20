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Факти / Україна

Захищатимуть небо на Півночі: в Україні створюють мобільні групи ППО

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Мобільні групи ППО
Фото: Міноборони

На Півночі України створюють мобільні вогневі групи протиповітряної оборони (ППО), які захищатимуть небо над населеними пунктами, зокрема на підступах до Києва.

Як поінформували в Командуванні Об’єднаних сил Збройних сил України, формування груп набирає обертів.

З відповідною ініціативою виступив командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Наразі створено 19 мобільних груп ППО. Вони діють на базі позашляховиків Ford F250 та Ford F350, адаптованих до бойових умов.

– Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України, – наголошується в повідомленні.

Мобільні групи ППО
Мобільні групи ППО
Мобільні групи ППО
Мобільні групи ППО
Захищатимуть небо на Півночі: в Україні створюють мобільні групи ППО / 4 фотографии

За словами Сергія Наєва, мобільні вогневі групи вже діють на Волині та Сумщині, захищаючи підступи до об’єктів критичної інфраструктури та стратегічні об’єкти.

Мобільні групи ППО здатні швидко переміщуватися та вражати повітряні цілі, зокрема й іранські дрони-камікадзе Mohajer-6 та Shahed-136.

Як наголосив Наєв, групи виконуватимуть завдання на найбільш небезпечних ділянках північного напрямку оборони України, звідки відбувається підліт ворожих дронів, авіації та крилатих ракет.

– Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висувається на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації, – пояснив Наєв.

Як відомо, українські військові зміцнюють оборону на північному кордоні на тлі повідомлень про можливий повторний наступ окупантів. Так, на кордоні з Білоруссю зводять залізобетонний паркан із колючим дротом.

У Рівненській області будують інженерні та фортифікаційні споруди, а на Житомирщині зводять додаткові лінії оборони та фортифікаційні споруди.

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Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Фото: Міністерство оборони України

Джерело: Міноборони
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