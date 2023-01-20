Затверджено порядок оформлення довідок щодо перебування осіб у місцях несвободи через війну проти України
Кабінет міністрів України затвердив порядок оформлення довідок щодо перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.
Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю на засіданні уряду.
— Затверджено зразок довідки про перебування громадянина України у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах, – йдеться у повідомленні.
Окрім цього затверджено зразок довідки про перебування іноземця, особи без громадянства, який проходив у встановленому законодавством України порядку військову службу, у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.
Джерело: Тарас Мельничук