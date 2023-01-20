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Факти / Україна

Затверджено порядок оформлення довідок щодо перебування осіб у місцях несвободи через війну проти України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кабінет міністрів
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України затвердив порядок оформлення довідок щодо перебування осіб у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю на засіданні уряду.

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— Затверджено зразок довідки про перебування громадянина України у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього затверджено зразок довідки про перебування іноземця, особи без громадянства, який проходив у встановленому законодавством України порядку військову службу, у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

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Джерело: Тарас Мельничук

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