Січень, 21 в 0:45

Україна отримає всю необхідну допомогу для опору російським військам.

Про це заявив президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів, чи підтримує він відправку німецьких танків Leopard в Україну.

Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав: “Україна отримає всю необхідну допомогу”, коли репортер запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити танки німецького виробництва в Україну.

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Останніми днями німецькі офіційні особи заявили, що вони не відправлять свої танки Leopard до України – або не дозволять зробити це будь-якій іншій країні, що має на озброєнні танки німецького виробництва – якщо США також не погодяться відправити свої танки M1 Abrams до Києва, про що Пентагон уже кілька місяців каже, що не має наміру цього робити, з огляду на логістичні витрати на їхнє утримання.

– Вони тримають нас за бовдурів, – заявив у четвер CNN високопоставлений співробітник адміністрації Байдена.

Він додав, що німці вимагають танки за танки і не збираються розглядати інші пропозиції, які США зробили, щоб спонукати Берлін відправити Leopard.

Але в п’ятницю міністри оборони США та Німеччина заперечували будь-який зв’язок між потенційним відправленням США танків M1 Abrams і відправленням Німеччиною або дозволом на передачу Україні танків Leopard.

Нагадаємо, 20 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої, як засідання у форматі Рамштайн.