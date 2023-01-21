Група російських диверсантів намагалась перетнути кордон на Сумщині – голова ОВА

Січень, 21 в 15:09

У Сумській області російська диверсійно-розвідувальна група знову спробувала перетнути кордон України, проте наші захисники змусили ворогів тікати.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Учора близько 5:00 група із шести осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік, – уточнив очільник області.

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