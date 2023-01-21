Група російських диверсантів намагалась перетнути кордон на Сумщині – голова ОВА
Фото: УНІАН
У Сумській області російська диверсійно-розвідувальна група знову спробувала перетнути кордон України, проте наші захисники змусили ворогів тікати.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
– Учора близько 5:00 група із шести осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік, – уточнив очільник області.
Зараз дивляться
Повномасштабна війна в Україні триває вже 332-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка