Січень, 21 в 9:11

Збройні сили України від початку війни ліквідували понад 120 тис. російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу наші військові ліквідували щонайменше 860 російських загарбників і кількість знищеного ворога наразі становить 120 160 осіб.

Зараз дивляться Інші бойові втрати РФ на 21 січня 2023: особового складу ‒ 120 160 (+860) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3140 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,

артилерійських систем – 2135 (+6) од,

РСЗВ – 443 (+1) од,

засобів ППО ‒ 220 од,

літаків – 287 од,

гелікоптерів – 277 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5) од,

крилатих ракет ‒ 749 од,

кораблів/катерів ‒ 17 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 193 (+3) од. Повномасштабна війна в Україні триває вже 332-й день.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter