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Факти / Україна

Минулої доби ЗСУ ліквідували 860 окупантів та 23 одиниці важкої техніки – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Минулої доби ЗСУ ліквідували 860 окупантів та 23 одиниці важкої техніки – Генштаб
Фото: Нацполіція

Збройні сили України від початку війни ліквідували понад 120 тис. російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу наші військові ліквідували щонайменше 860 російських загарбників і кількість знищеного ворога наразі становить 120 160 осіб.

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Інші бойові втрати РФ на 21 січня 2023:

  • особового складу ‒ 120 160 (+860) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3140 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2135 (+6) од,
  • РСЗВ – 443 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 220 од,
  • літаків – 287 од,
  • гелікоптерів – 277 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 од,
  • кораблів/катерів ‒ 17 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 193 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 332-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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