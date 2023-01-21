Минулої доби ЗСУ ліквідували 860 окупантів та 23 одиниці важкої техніки – Генштаб
Фото: Нацполіція
Збройні сили України від початку війни ліквідували понад 120 тис. російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу наші військові ліквідували щонайменше 860 російських загарбників і кількість знищеного ворога наразі становить 120 160 осіб.
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Інші бойові втрати РФ на 21 січня 2023:
- особового складу ‒ 120 160 (+860) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3140 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
- артилерійських систем – 2135 (+6) од,
- РСЗВ – 443 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 220 од,
- літаків – 287 од,
- гелікоптерів – 277 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 749 од,
- кораблів/катерів ‒ 17 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 193 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 332-й день.
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