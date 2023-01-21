Січень, 21 в 10:46

У суботу, 21 січня, Служба безпеки України здійснює безпекові заходи в Деснянському районі Києва.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, контррозвідувальні заходи, зокрема, проходять у Лісовому житловому масиві та на прилеглих до нього територіях.

Окрім співробітників СБУ, в перевірках задіяні працівники Національної поліції, Військової служби правопорядку в ЗСУ та Національної гвардії.

Зараз дивляться – Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи проводять із урахуванням правового режиму воєнного стану, – наголосили в СБУ. СБУ проводить контррозвідувальні заходи в одному з районів Києва: можливі обмеження проїзду / 10 фотографий У спецслужбі попередили про можливі обмеження проходу та проїзду на вулицях Деснянського району столиці, перевірки документів громадян та огляд транспортних засобів. Крім того, правоохоронці оглянуть територію та приміщення загального користування: чи немає там заборонених предметів. СБУ закликає громадян поставитися із розумінням до контррозвідувальних заходів та пов’язаних із ними незручностей, реагувати на вимоги правоохоронців, мати з собою документи, які посвідчують особу, та дотримуватися комендантської години. Варто зазначити, що це не перші безпекові заходи в Києві від початку 2023 року. Зокрема, 11 січня СБУ провела перевірки на території Печерського району столиці: в межах урядового кварталу та на прилеглих територіях.

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