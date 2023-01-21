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Факти / Україна

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, можливі локальні наступи РФ – британська розвідка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, можливі локальні наступи РФ – британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні останніми днями найзапекліші бої велися на трьох напрямках.

Розвідка Міноборони Великобританії проаналізувала ситуацію у цих трьох секторах.

На північному сході, неподалік Кремінної, Збройні сили України, ймовірно, досягли невеликих успіхів і захистилися від російської контратаки.

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У Донецькій області навколо Бахмута російська армія та найманці ПВК Вагнера намагаються перегруповуватись у місті Соледар після його захоплення на початку тижня.

На Запоріжжі і ЗСУ, і російські окупанти зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки, але уникали масштабних наступальних дій.

У розвідці Міноборони Великобританії вважають, що загалом військовий конфлікт зайшов у глухий кут. Водночас існує реальна можливість локального наступу росіян довкола Бахмута.

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