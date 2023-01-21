Російські окупаційні війська не здатні прорвати оборону Збройних сил України на Донбасі навіть у разі захоплення міст Соледар та Бахмут.

Про це колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес розповів в інтерв’ю виданню NV, відповідаючи на запитання, чи може РФ у 2023 році перехопити ініціативу на полі бою.

Він нагадав, що за майже дев’ять років війни Росія змогла окупувати близько 10−15% території України, включно з Кримом, і “це все, на що вони виявилися спроможними”.

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За словами генерала, навіть захоплення Соледара та Бахмута (Донецька область) не призведе до суттєвої зміни ситуації на полі бою.

– І зараз після місяців і місяців боїв біля Бахмута вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмута і втрачають тисячі людей, та не можуть відкинути звідти українських солдатів. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там підривних сил, і не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати, – наголосив Годжес.

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Він відзначив професіоналізм українського військового командування та ефективне планування ним операцій на фронті. Генерал звернув увагу, як командування ЗСУ не дозволяє ворогові “піти хоч десь на суттєвий прорив”, а також нарощує ресурси для контрнаступу навесні.

Годжес вважає, що українська армія адаптується до стратегії РФ, яка відправляє тисячі погано навчених солдатів на смерть, намагаючись отримати перевагу завдяки живій силі. Однак навалу з сотень тисяч мобілізованих окупантів потрібно буде якось зупинити.

Тут, за словами генерала, допоможе знищення логістики ворога, його штабів, техніки, складів боєприпасів. Це знизить темп ведення бойових дій військами РФ.

– Ваше командування, я думаю, розуміє, що зараз відбувається вимотування, і це безумне використання (росіянами, – Ред.) боєприпасів та зброї – частина цього вимотування. Але я також думаю, що ваші генерали розуміють, що при всьому цьому російська армія зараз нездатна створити великого пориву будь-де, – заявив Годжес.

Генерал сподівається, що США нададуть Україні озброєння, яке допоможе ще більш ефективно стримувати сотні тисяч російських солдатів на фронті.

20 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нові поставки зброї, оголошені на восьмому засіданні у форматі Рамштайн, допоможуть Україні розпочати наступ для повернення своїх територій.