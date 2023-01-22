Москва не відмовилася від максималістських цілей, вона хоче під корінь знищити Україну як історичне явище – мову, історію, культуру, носіїв української ідентичності.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Для досягнення своєї мети Путін хоче завдати Україні військової поразки, стратегічної за характером і наслідками. Перемогти за “очками”, вимотати Україну у довгому протистоянні йому не вистачає часу, зокрема біологічного, який стікає як пісок крізь пальці, і не вистачає ресурсів, які, здавалося, безмежні, – зазначив він.

За словами Данілова, Путін мріє про “котли”, оточення, парад перемоги, звання генералісимуса всіх часів і власний ГУЛАГ.

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Саме тому окупанти концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту.

– Завдання максимум – здійснення прориву на оперативних напрямках: південь, завершення окупації Донецької і Луганської областей, переривання ланцюжків постачання зброї. І, звичайно, Київ залишається головною мрією путінських фантазій. Росія готується до наступу, першою ознакою якого, згідно зі сталою тактикою, є реалізація активних інформаційних заходів, – наголосив він.

Секретар РНБО попереджає, що спершу в хід підуть “отруйні інформаційні гази, які складаються з брехні, маніпуляцій, фейків і дезінформації, активізації агентів інформаційного фронту”.

– Якщо вам починають розповідати про незліченну кількість супернавчених та до зубів озброєних мобілізованих, надсучасну російську військову техніку, про останнє покоління ракет, які зметуть центри ухвалення рішень, про новітні розробки, армію БпЛА та про те, що “Путін починає воювати по-справжньому”, тому в української армії немає жодних шансів – знайте, це працює ворог через різні анонімні канали та своїх агентів впливу. Ворог, який хоче зламати волю, посіяти зневіру у ЗСУ і наші сили, – зазначив він.

Данілов наголосив на тому, що росіяни не в змозі перемогти ЗСУ на полі бою, тому хочуть залякати українське суспільство.

Проте Україна в лютому 2023 року – це зовсім інша країна, ніж та, що була в лютому 2022 року. З нами підтримка світу, єдиний Захід, багатомільярдна допомога, український дух волелюбства і сформована політична нація, яка відчула смак перемоги.