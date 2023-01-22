Січень, 22 в 19:14

22 січня делегація військових і воєнних експертів із США відвідала деокупований Ізюм Харківської області для ознайомлення з ситуацією безпеки в регіоні.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських військових злочинів на Харківщині. Попри величезні руйнування та пошкоджену критичну інфраструктуру Ізюм крок за кроком відновлює нормальне життя. В місто повертаються люди та відновлюють роботу підприємств, – написав він у Telegram.

Крім того, на місці обговорили питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні. Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері.

Зараз дивляться

На власні очі побачили масштаби руйнувань: делегація військових і експертів із США відвідала Ізюм / 6 фотографий

Синєгубов подякував пану Келлоґу та американським партнерам за увагу до Харківщини та підтримку.

Фото: Олег Синєгубов