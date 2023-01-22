Січень, 22 в 10:43

Протягом доби 21 січня російські окупанти обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічне, Ветеринарне та інші населені пункти Харківської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ворожої атаки у селі Ветеринарне поранення отримав 46-річний чоловік, його госпіталізували.

У Куп’янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови.

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У селі Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків – 49 та 50 років. Наразі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

– В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці, – повідомив Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олег Синєгубов