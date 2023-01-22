Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Обстріл Харківщини: окупанти поцілили у приватні будинки, є поранений

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Харківська область

Протягом доби 21 січня російські окупанти обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічне, Ветеринарне та інші населені пункти Харківської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ворожої атаки у селі Ветеринарне поранення отримав 46-річний чоловік, його госпіталізували.

У Куп’янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови.

Зараз дивляться
Харківська область
Харківська область
Харківська область
Харківська область
Обстріл Харківщини: окупанти поцілили у приватні будинки, є поранений / 2 фотографии

У селі Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків – 49 та 50 років. Наразі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

– В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці, – повідомив Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Найбільше постраждав Марганець: РФ випустила понад 30 снарядів по Дніпропетровщині

Фото: Олег Синєгубов

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка