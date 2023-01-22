Загальна позиція західних партнерів щодо перемоги України вже сформована, і українським Збройним силам передадуть танки Leopard.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в етері телеканалу Еспресо.

– Танки Leopard будуть в Україні, але публічна подача цього рішення все ще дискутується. За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні, – сказав він.

Юсов додав, що та військова підтримка, яку сьогодні Україна отримає від заходу у вигляді систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також бронетехніки, вже можна назвати “проривом”.

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Представник ГУР вважає, що хоч українці не побачили ще рішення щодо німецьких танків Leopard, але консенсус серед західних держав вже сформований.

– Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2, – сказав він.

Нагадаємо, 20 січня, під час засідання Контактної групи з питань оборони України, що більш відоме під назвою Рамштайн, Німеччина, від якої залежить передача танків, не оголосила про передачу Leopard 2 Україні.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не варто дивитись на Берлін так, наче він єдиний блокує рішення щодо постачання танків до України. Водночас він додав, що впевнений, що рішення щодо передачі до України танків Leopard 2 ухвалять найближчим часом.