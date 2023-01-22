Січень, 22 в 13:23

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів подробиці вбивства штатного співробітника ГУР Дениса Кірєєва, який був учасником українсько-російських переговорів у Білорусі.

Так, за його словами, Кірєєва вбили в автівці СБУ, коли співробітники цього відомства проводили захід щодо його справи.

– Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ – Ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт, – сказав Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він підкреслив, що вважає Кірєєва героєм України, а також додав, що саме цей співробітник зіграв ключову роль в інформуванні щодо планів Путіна напасти на Україну 24 лютого.

Зараз дивляться – Вибачте, але інколи такі страшні випадки вже траплялися. Не такі страшні, як цей. Але проблеми були і раніше… Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю, – зазначив Буданов. За словами очільника ГУР, Кірєєв мав спецзавдання, яке він виконував під час українсько-російських переговорів в Білорусі. – Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Оскільки пан Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону, – повідомив Кирило Буданов. Він додав, що на його суб’єктивну думку, у того, хто навмисне вбив Кірєєва, було на меті не допустити того, щоб ГУР втрутилась у “чужу гру” і затягнула переговори, допомагаючи тим самим ЗСУ зробити “певні дії щодо відсічі ворогу”. Буданов додав, що мав персональну розмову з очільником СБУ Іваном Бакановим щодо цього інциденту, і це була “остання з ним розмова”. За його словами, Баканов “не зміг толком пояснити”, навіщо було вбивати Кірєєва. Хто такий Денис Кірєєв Кірєєв помер 5 березня 2022 року від вогнепального поранення. Він був експертом з банківського сектора та розвідником. Неофіційно – членом української переговорної групи під час спроб дипломатичного урегулювання війни з РФ, що відбувались у Білорусі. У липні 2020 року проти Кірєєва було відкрито кримінальне провадження за можливу роботу на російські спецслужби. Відомо, що він товаришував з Будановим, а також – з проросійським політиком та бізнесменом Андрієм Клюєвим, який проходив у справі щодо причетності до розстрілів на Євромайдані у 2014 році. Читайте Не було координації між розвідкою та СБУ: Подоляк пояснив, чому загинув Кірєєв

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