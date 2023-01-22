Січень, 22 в 17:24

Українські захисники показали, як російські окупанти “наступають” на Запорізькому напрямку.

Внаслідок однієї з таких спроб ЗСУ знищили п’ять бойових машин противника, танк та близько 30 загарбників.

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться – Поки російські пропагандисти в своїй хворій уяві “захоплюють” населені пункти Запорізької області, Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції, – йдеться у повідомленні. Раніше начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що на Запорізькому напрямку війська РФ активних масштабних дій не здійснюють. Тобто він спростував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ нібито про початок наступу військ РФ. Загалом ситуація на Таврійському напрямку залишається стабільно складною, продовжуються обстріли окупантами цивільного населення та критичної інфраструктури. Читайте Потрощені будинки та інфраструктура: РФ обстріляла Запорізьку область із ЗРК С-300

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