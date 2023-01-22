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Факти / Україна

Загроза з Чорного моря зберігається: РФ тримає чотири ракетоносії з 32 Калібрами

Валентина Летяк, редакторка стрічки
калібр

Росія щодня зменшує кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 11 кораблів ворога, з яких чотири – з 32 Калібрами на борту. Напередодні було п’ять.

Загальна кількість корабельного угруповання не змінилася, повідомляють ВМС України.

За даними українських військових, в Азовському морі Росія контролює морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі, а також продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах.

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У Середземному морі, як і раніше, перебувають 10 російських кораблів, з яких п’ять – носії  крилатих ракет Калібр (загальний залп – 72 ракети).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Оперативне командування Південь

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