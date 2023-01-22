Знищено ще 600 окупантів та багато важкої броньованої техніки РФ
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на ранок 22 січня ЗСУ ліквідували вже 120 760 російських військових, з яких 600 – за останню добу, повідомляє Генштаб.
Серед знищеної важкої техніки ворога – п’ять танків та 12 бойових броньованих машин.
Також знищено дев’ять артилерійські системи та дві РСЗВ, а ще – безпілотник.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 22 січня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 145 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 6 268 (+12);
- артилерійські системи – 2 144 (+9);
- РСЗВ – 445 (+2);
- засоби ППО ‒ 220;
- літаки – 287;
- гелікоптери – 277;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1);
- крилаті ракети ‒ 749;
- кораблі/катери ‒ 17;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 932 (+14);
- спеціальна техніка ‒ 193.
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