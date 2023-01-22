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Факти / Україна

Знищено ще 600 окупантів та багато важкої броньованої техніки РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 22 січня ЗСУ ліквідували вже 120 760 російських військових, з яких 600 – за останню добу, повідомляє Генштаб.

Серед знищеної важкої техніки ворога – п’ять танків та 12 бойових броньованих машин.

Також знищено дев’ять артилерійські системи та дві РСЗВ, а ще – безпілотник.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 22 січня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 145 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 268 (+12);
  • артилерійські системи – 2 144 (+9);
  • РСЗВ – 445 (+2);
  • засоби ППО ‒ 220;
  • літаки – 287;
  • гелікоптери – 277;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1);
  • крилаті ракети ‒ 749;
  • кораблі/катери ‒ 17;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 932 (+14);
  • спеціальна техніка ‒ 193.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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