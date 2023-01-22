Січень, 22 в 8:45

Станом на ранок 22 січня ЗСУ ліквідували вже 120 760 російських військових, з яких 600 – за останню добу, повідомляє Генштаб.

Серед знищеної важкої техніки ворога – п’ять танків та 12 бойових броньованих машин.

Також знищено дев’ять артилерійські системи та дві РСЗВ, а ще – безпілотник.

Зараз дивляться Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 22 січня 2023-го: особовий склад ‒ близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 145 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 6 268 (+12);

артилерійські системи – 2 144 (+9);

РСЗВ – 445 (+2);

засоби ППО ‒ 220;

літаки – 287;

гелікоптери – 277;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1);

крилаті ракети ‒ 749;

кораблі/катери ‒ 17;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 932 (+14);

спеціальна техніка ‒ 193. Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Читайте Спроби наступу РФ на Бахмутському напрямку: окупанти активніше залучають авіацію

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