Січень, 23 в 11:17

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати бойові танки Leopard одразу ж після повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, Київ звернувся до Берліна щодо танків ще на початку березня 2022 року, а сьогодні вже 334-та доба війни. У зв’язку з цим Мельник закликав Німеччину прискорити процес надання танків Leopard.

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– Просто нагадую: Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати танки Leopard 3 березня 2022 року, на 7-й день після того, як Росія розпочала війну на знищення проти української державності та української нації. Сьогодні 334-й день варварської російської війни. Може, настав час прискорити цей процес? – наголосив Мельник.

Він також оприлюднив листа на адресу німецького уряду, в якому перелічені види озброєння, про які просила Україна, включно з танками.

Just a kind reminder: Ukraine officially asked Germany to supply Leopard tanks on 3 March 2022, on the 7th day after russia started a war of annihilation against the Ukrainian statehood &????????nation. Today is the 334th day of barbarian????????war. Maybe it’s time to speed up this process? pic.twitter.com/C3N2C6pelT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023

У коментарі виданню Financial Times він назвав аргументи Берліна в питанні танків “надуманими та непереконливими”. – Аргументи, які наводять німці, є надуманими та непереконливими. Ця німецька тривога, цей абсолютно ірраціональний страх, що постачання танків Leopard спровокують Росію на ескалацію цієї війни просто сміхотворні, – зазначив Мельник.

Заступник міністра додав, що такий стратегічний крок, як надання танків, дозволить українській армії вибити російські окупаційні війська з України в 2023 році та звільнити всі тимчасово окуповані території.

“This German Angst, this absolutely irrational fear that delivering Leopard tanks would provoke russia to escalate this war, is just ridiculous. Only this strategic step would allow the????????army to push out the ????????invaders in 2023 & free all the occupied lands”https://t.co/0JqpY9h64c pic.twitter.com/uMY5nJqpnR — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023

Київ розраховує, що Німеччина надасть Leopard 2 із власних запасів та дозволить іншим країнам передати ці танки Україні в рамках міжнародної танкової коаліції. Німеччина як країна-виробник Leopard має офіційно надати експортний дозвіл на поставки.

Рішення щодо цього очікувалося на восьмій зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), яка пройшла 20 січня в Німеччині. Однак Берлін не розблокував поставки танків.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін найближчим часом ухвалить рішення щодо Leopard для України. Однак наразі незрозуміло, яким воно буде.

Паралельно глава МЗС Німеччини Анналена Бербок запевнила, що її країна не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2, які має на озброєнні.