Україна звернулася до Німеччини з проханням надати бойові танки Leopard одразу ж після повномасштабного вторгнення російських військ.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті заступник міністра закордонних справ України, експосол у Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, Київ звернувся до Берліна щодо танків ще на початку березня 2022 року, а сьогодні вже 334-та доба війни. У зв’язку з цим Мельник закликав Німеччину прискорити процес надання танків Leopard.

Він також оприлюднив листа на адресу німецького уряду, в якому перелічені види озброєння, про які просила Україна, включно з танками.

Just a kind reminder: Ukraine officially asked Germany to supply Leopard tanks on 3 March 2022, on the 7th day after russia started a war of annihilation against the Ukrainian statehood &????????nation. Today is the 334th day of barbarian????????war. Maybe it’s time to speed up this process? pic.twitter.com/C3N2C6pelT

Заступник міністра додав, що такий стратегічний крок, як надання танків, дозволить українській армії вибити російські окупаційні війська з України в 2023 році та звільнити всі тимчасово окуповані території.

“This German Angst, this absolutely irrational fear that delivering Leopard tanks would provoke russia to escalate this war, is just ridiculous. Only this strategic step would allow the????????army to push out the ????????invaders in 2023 & free all the occupied lands”https://t.co/0JqpY9h64c pic.twitter.com/uMY5nJqpnR

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 23, 2023