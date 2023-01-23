Січень, 23 в 12:33

Україні потрібні далекобійні американські ракети ATACMS не для наступу, а як зброя захисту.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що Україні дуже важливо отримати багато важкої техніки від західних країн.

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Партнери ж зазначають, що Україні треба дати можливість покращити своє тактичне та операційне положення – тобто досягти локальних, але важливих перемог, і мати можливість відбити усі російські контратаки і перейти у наступ.

На сьогодні США поставили Україні бойові машини піхоти Bradley, Stryker, від Німеччини надійшли БМП Marder тощо.

– Якщо РФ мобілізує багато людей – це для нас погано і не погано. Чому? Погано – бо війна буде тривати. Але було б гірше, якби вони (росіяни) мобілізували не 500 тис., а 200 тис. солдатів, ще 10 тис. артилерійських систем, 8 тис. танків тощо. Тобто якщо РФ хоче воювати чисельністю – людьми – ми можемо на лінію захисту випустити БМП Stryker з великокаліберними кулеметами, то що буде з цими людьми (російськими загарбниками – Ред.) – наголосив Олександр Мусієнко.

Наприклад, сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Херсонщину окупанти перекинули підкріплення живої сили, яке з озброєння має лише автомати. І жодної важкої техніки.

А перевага ЗСУ в тому, що ми маємо отримати більше техніки і воювати технікою, а не людьми.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому Україні зараз дуже важливо отримати далекобійні ракети ATACMS.

– Чому ми говоримо про ATACMS (американські балістичні ракети, дільність ураження від 140 до 300 км)? Це не наша забаганка. От уявімо, зараз росіяни готуються до наступу… Складують боєприпаси десь в окупованому Криму. Ми не все можемо дістати (ракетами), у нас немає засобів дії. Були б у нас ATACMS – ми б усю військову інфраструктуру ворога знесли. Як тоді їм готуватися до наступу? Немає чим, – розповів Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що такими далекобійними ракетами ми б зруйнували ворожу логістику на дальніх відстанях.

Для України ракети ATACMS – це захисна зброя, зауважив військовий експерт.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що далекобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти.