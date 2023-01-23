На Запорізькому напрямку російські окупанти діють невеликими групами, подекуди намагалися просуватися, проте наші Сили оборони зупинили загарбників.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

За його словами, минула доба та ніч минули без суттєвих змін, активних дій не було, ворог продовжує зміцнювати свої рубежі та оборонні позиції.

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Противник намагається діяти невеликими групами – це свідчить про те, що вони хочуть оточити, скувати наші підрозділи, щоб не було у ЗСУ можливостей перекидати туди додаткові сили та техніку.

– Наразі на Запорізькому напрямку окупаційна армія не може вести повномасштабні наступальні дії. Проте така ймовірність залишається, якщо вони почнуть посилюватися технікою, боєприпасами тощо. Сили оборони України контролюють цей процес, ми не даємо змоги противнику сконцентрувати значні запаси поблизу своїх позицій, – наголосив Євген Єрін.

Він також розповів, що ворог артилерійськими обстрілами з Градів та Ураганів, які вночі пролунали на Нікопольщині Дніпропетровської області (поблизу кордону із Запорізькою областю), продовжує нищити цивільну інфраструктуру. Так, окупанти намагаються пригнічувати людей, які живуть в прифронтовій зоні.

Щодо можливості виїзду людей з окупованих населених пунктів Запорізької області на території, підконтрольні Україні, то наразі зробити це через місто Василівка неможливо. Окупанти посилюють перевірки документів, телефонів у людей.

Загалом РФ намагається посилити свої підрозділи свіжою живою силою, перекинути більше техніки, проте всі ці намагання – під вогневим контролем ЗСУ, тому кардинальних змін чи переваг у ворога немає, підсумував Євген Єрін.

Фото: ОК Схід